Теннисистка из Украины выиграла пятый одиночный титул в сезоне
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. 18-летняя украинская теннисистка Марина Чернышева стала победительницей турнира ITF с призовым фондом 15 тысяч долларов США, что проходил в Анталии (Турция), информирует УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В финале харьковчанка, посеянная под третьим номером, обыграла Алину Силич из России - 6:0, 6:7 (10), 6:1.
Для Чернышевой этот одиночный титул ITF стал пятым выигранным в этом году и в профессиональной карьере спортсменки.
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Отметим, что наша землячка выиграла турниры в Шымкент, Ивано-Франковске - и три (за пять недель) - в Анталии.
Как сообщал УНН, Чернышева выиграла до этого 5-ть титулов за год в рамках парных разрядов.