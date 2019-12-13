Тенісистка з України перемогла чемпіонку "Ролан Гаррос" на шляху до фіналу турніру в Дубаї
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Юна українська тенісистка Дар’я Снігур обіграла першу сіяну у півфіналі турніру у Дубаї з призовим фондом 100 тис. дол., повідомляє УНН з посиланням на ФТУ.
Снігур, після виграного першого сету у 38 ракетки світу — 6:3, змогла впоратися з хвилюванням та вистояти проти досвідченої суперниці, й завершити справу у другому сеті. Справа в тому, що в цьому сеті 17-річна киянка вела — 5:1, однак француженка відіграла два матч-боли та перевела партію на тай-брейк. Як наслідок 7:6 (6) в актив українки.
За титул на кортах у Дубаї Снігур завтра протистоятиме 121 ракетці світу Анні Богдан з Румунії.
Примітно, що цьогоріч француженка тріумфувала у парному турнірі “Ролан Гаррос” та парних змаганнях Підсумкового турніру WTA.
Довідка: Младеновіч два роки тому посідала 10 місце у рейтингу WTA. Цього року вона стала головною дійовою особою в перемозі фіналу Кубка Федерації. Франція здобула перемогу над Австралією — 3:1. Всі три очки принесла своїй збірній саме Младенович, яка обіграла Айлу Томлянович та першу ракетку світу Ешлі Барті, а потім разом з Каролін Гарсією впоралася з Барті та Самантою Стосур у парній грі.