Тенісистка Ястремська здобула другу перемогу в рамках турніру в Ухані
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Тенісистка Даяна Ястремська стала другою представницею України, якій вдалося пробитися до третього раунду турніру категорії WTA Premier 5, що триває на кортах в Ухані, повідомляє УНН.
У другому раунді 19-річна одеситка подужала опір американської тенісистки Крістіни Макхейл – 6:3, 7:6 (7).
В нашої тенісистки по 5 ейсів та подвійних помилок на подачі при 6 з 9 реалізованих брейкпойнтів.
Зауважимо, що наступною опоненткою українки по змаганнях стане переможниця пари Аманда Анісімова – Кароліна Плішкова (2).