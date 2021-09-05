Тенісистка Ястремська вийшла до чвертьфіналу "US Open"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Українська тенісистка Даяна Ястремська та Макс Перселл з Австралії пробилися до чвертьфінального раунду змагань у змішаному розряді на Відкритому чемпіонаті США, передає УНН з посиланням на сайт турніру.
Деталі
У поєдинку другого раунду українсько-австралійський дует завдав поразки канадсько-австралійській парі Дабровські/Деніелл – 6:3, 6:3.
За вихід до півфіналу дует на чолі із Ястремською зійдеться із Ярославою Шведовою з Казахстану і Фабрісом Мартангом з Франції.
Примітно, Ястремська вперше бере участь в змаганнях в міксті.
Довідка
Раніше представники України тричі виступали в 1/4 фіналу на Відкритому чемпіонаті США в міксті: Надія Кіченок у 2018 році (разом з Уеслі Коольхофом з Нідерландів) і Олена Татаркова (з Марком Ноулзом (Багами) в 2001 році і з росіянином Андрієм Ольховським в 1999 -м.