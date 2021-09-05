Тенісистка Ястремська вийшла до чвертьфіналу "US Open"

Деталі

У поєдинку другого раунду українсько-австралійський дует завдав поразки канадсько-австралійській парі Дабровські/Деніелл – 6:3, 6:3.

За вихід до півфіналу дует на чолі із Ястремською зійдеться із Ярославою Шведовою з Казахстану і Фабрісом Мартангом з Франції.

Примітно, Ястремська вперше бере участь в змаганнях в міксті.

Довідка

Раніше представники України тричі виступали в 1/4 фіналу на Відкритому чемпіонаті США в міксті: Надія Кіченок у 2018 році (разом з Уеслі Коольхофом з Нідерландів) і Олена Татаркова (з Марком Ноулзом (Багами) в 2001 році і з росіянином Андрієм Ольховським в 1999 -м.