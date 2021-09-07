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Тенісистка Ястремська стала першою українкою, яка пройшла до півфіналу US Open у міксті

Київ • УНН

 • 17343 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Українка Даяна Ястремська разом із австралійцем Максом Перселлом вийшли у півфінал міксту на Відкритому чемпіонаті США з тенісу. Про це повідомляє УНН за даними офіційного сайту турніру.

Деталі

У чвертьфіналі US Open Ястремська та Парселл у двох сетах із рахунками 6:2 та 6:3 обіграли Ярославу Шведову з Казахстану й Фабріса Мартена із Франції. 

Гра тривала 51 хвилину.

Нагадаємо

У поєдинку за вихід до чвертьфіналу українсько-австралійський дует із рахунками 6:3 та 6:3 обіграв Габріелу Дабровскі та Маркуса Деніелла.

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