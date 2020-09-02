Тенісистка Ястремська перемогла на старті "US Open"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Українська тенісистка Даяна Ястремська здобула перемогу в трисетовій баталії на старті Відкритого чемпіонату США, передає УНН.
Другій ракетці України, посіяній на турнірі під 19 номером, знадобилося 2 години 26 хвилин, щоб зломити опір 126-ї ракетки світу австралійки Айстри Шарма — 6:3, 6:7 (4), 7:6 (2).
У першому сеті австралійка повела з брейком, але уродженка Одеси відповіла двома брейками. У другій партії спортсменки обмінялися брейками, а у вирішальній захистили усі власні подачі.
В активі Ястремської 5 ейсів при 8 подвійних помилках. У суперниці по 3 ейси та подвійних помилок.
Додамо, у другому колі Ястремська змагатиметься із 84 ракеткою світу американкою Медісон Бренгл.