Тенісистка Ястремська перемогла на старті "US Open"

Другій ракетці України, посіяній на турнірі під 19 номером, знадобилося 2 години 26 хвилин, щоб зломити опір 126-ї ракетки світу австралійки Айстри Шарма — 6:3, 6:7 (4), 7:6 (2).

У першому сеті австралійка повела з брейком, але уродженка Одеси відповіла двома брейками. У другій партії спортсменки обмінялися брейками, а у вирішальній захистили усі власні подачі.

В активі Ястремської 5 ейсів при 8 подвійних помилках. У суперниці по 3 ейси та подвійних помилок.

Додамо, у другому колі Ястремська змагатиметься із 84 ракеткою світу американкою Медісон Бренгл.