Теннисистка Ястремская победила на старте "US Open"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала победу в трисетовой баталии на старте Открытого чемпионата США, передает УНН.
Второй ракетке Украины, посеянной на турнире под 19 номером, понадобилось 2 часа и 26 минут, чтобы сломить сопротивление 126-й ракетки мира австралийки Астры Шарма — 6:3, 6:7 (4), 7:6 (2).
В первом сете австралийка повела с брейком, но уроженка Одессы ответила двумя брейками. Во второй партии спортсменки обменялись брейками, а в решающей защитили все собственные подачи.
В активе Ястремской 5 эйсов при 8 двойных ошибках. В соперницы по 3 эйса и двойных ошибок.
Добавим, во втором круге Ястремская соревноваться с 84 ракеткой мира американкой Мэдисон Бренгл.