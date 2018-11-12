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Тенісистка Ястремська оновила рекорд у рейтингу WTA

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Українська тенісистка Даяна Ястремська в оновленому рейтингу WTA піднялася на 58-ме місце, передає УНН.

Згідно з рейтингом WTA на 12 листопада, Д.Ястремська піднялася на дві позиції і наразі посідає 58-ме місце.

Українки Еліна Світоліна і Леся Цуренко зберегли свої позиції: 4-те і 27-ме місця.

Також до топ-100 входить представниця України Катерина Козлова - вона зберегла 99-те місце.

Ангеліна Калініна втратила одну позиції і наразі 111-та, Марта Костюк залишається 118-ю, Катерина Бондаренко - 133-тя (-1). Катаріна Завадська піднялась на 10 сходинок - 183-те місце.

Як повідомляв УНН, тенісистки з України посіли друге місце за кількістю здобутих трофеїв WTA в сезоні.

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