Тенісистка Ястремська оновила рекорд у рейтингу WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Українська тенісистка Даяна Ястремська в оновленому рейтингу WTA піднялася на 58-ме місце, передає УНН.
Згідно з рейтингом WTA на 12 листопада, Д.Ястремська піднялася на дві позиції і наразі посідає 58-ме місце.
Українки Еліна Світоліна і Леся Цуренко зберегли свої позиції: 4-те і 27-ме місця.
Також до топ-100 входить представниця України Катерина Козлова - вона зберегла 99-те місце.
Ангеліна Калініна втратила одну позиції і наразі 111-та, Марта Костюк залишається 118-ю, Катерина Бондаренко - 133-тя (-1). Катаріна Завадська піднялась на 10 сходинок - 183-те місце.
Як повідомляв УНН, тенісистки з України посіли друге місце за кількістю здобутих трофеїв WTA в сезоні.