Тенісистка Цуренко зазнала поразки на старті "Прем'єру" в Римі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Українська тенісистка Леся Цуренко не змогла пробитися до другого етапу ґрунтового турніру WTA Premier 5 “Internazionali BNL d’Italia”, який триватиме на кортах Риму, інформує УНН.
У першому колі киянка протистояла казашці Юлії Путінцевій, 38 ракетці світу. В середині сету тенісистки двічі обмінялися брейками, але вирішальний брейк при рахунку 4:5 здійснила Путінцева — 4:6. Друга партія вийшла менш впертою — казашка захопила перевагу та довела її до виграшу (6:4, 6:2).
Таким чином, рахунок особистих протистоянь став 3:2 на користь Путінцевої.
Додамо, у наступному колі 38 ракетка світу зіграє з другою сіяною Петрою Квітовою з Чехії.