Теннисистка Цуренко потерпела поражение на старте "Премьеру" в Риме
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла пробиться во второй этап почвенного турнира WTA Premier 5 “Internazionali BNL d’Italia”, который продлится на кортах Рима, информирует УНН.
В первом круге киевлянка противостояла казашке Юлии Путинцевой, 38 ракетке мира. В середине сета теннисистки дважды обменялись брейками, но решающий брейк при счете 4:5 осуществила Путинцева — 4:6. Вторая партия получилась менее упорной — казашка захватила преимущество и довела ее к выигрышу (6:4, 6:2).
Таким образом, счет личных противостояний стал 3:2 в пользу Путинцевой.
Добавим, в следующем круге 38 ракетка мира сыграет со второй сеяной Петрой Квитовой из Чехии.