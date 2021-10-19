Тенісистка Цуренко продовжила переможну серію на “Кубку Кремля”
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Українська тенісистка Леся Цуренко стартувала з перемоги в основній сітці турніру WTA-500 — “Кубок Кремля”, що відбувається на території Москви, передає УНН з посиланням на Тенісний портал України.
Деталі
У матчі першого кола киянка за 1 годину 27 хвилин обіграла Чжен Ціньвень з Китаю — 6:4, 6:3.
У другій партії Цуренко повела 5:1, але не зумів з першої спроби подати на матч. Друга спроба виявилася вдалою — українка реалізувала свій третій матчбол.
Варто зазначити, що наступною суперницею киянки стане переможниця зустрічі між Оленою Рибакіною (7 сіяна) з Казахстану і Маркетою Вондроушовою з Чехії.
Доповнення
Одеситка Даяна Ястремська програла свій перший поєдинок на турнірі та вилетіла з нього. Вона поступилася росіянці Анні Калінській, яка займає тільки 125 місце в генерації WTA — 6:7 (5), 4:6.