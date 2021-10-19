Теннисистка Цуренко продолжила победную серию на "Кубке Кремля"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Украинская теннисистка Леся Цуренко стартовала с победы в основной сетке турнира WTA-500 - "Кубок Кремля", который проходит на территории Москвы, передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
Детали
В матче первого круга киевлянка за 1:00 27 минут обыграла Чжэн Циньвень из Китая — 6: 4, 6: 3.
Во второй партии Цуренко повела 5:1, но не сумел с первой попытки подать на матч. Вторая попытка оказалась удачной — украинка реализовала свой третий матчбол.
Стоит отметить, что следующей соперницей киевлянки станет победительница встречи между Еленой Рыбакин (7 сеяная) из Казахстана и маркет Вондроушовою из Чехии.
Дополнение
Одесситка Даяна Ястремская проиграла свой первый поединок на турнире и вылетела из него. Она уступила россиянке Анне Калинский, которая занимает только 125 место в генерации WTA — 6: 7 (5), 4:6.