Тенісистка Цуренко поступилася першій сіяній на турнірі в Катарі

У першій партії другого кола змагань українка на старті значно відстала від більш високої за рейтингом опонентки у рахунку (4:0), що призвело до поразки 2:6. Натомість у наступному сеті киянці навіть вдався брейк і вона повела 3:1. Проте перша сіяна переломила хід партії та святкувала виграш 6:2, 6:3.

Зазначимо, що обидві спортсменки припустилися по 6 подвійних помилок і по 2 ейси, але невимушених помилок у Цуренко більше 33:24.

Зауважимо, що за вихід у півфінал Халеп посперечається із 9-ю сіяною німкенею Юлією Гьоргес.