Тенісистка Цуренко поступилася першій сіяній на турнірі в Катарі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Другому номеру жіночого тенісу України киянці Лесі Цуренко не вдалося зломити опір третьої ракетки світу румунки Сімоні Халеп на змаганнях категорії “Прем’єр” в Досі (Катар), передає кореспондент УНН.
У першій партії другого кола змагань українка на старті значно відстала від більш високої за рейтингом опонентки у рахунку (4:0), що призвело до поразки 2:6. Натомість у наступному сеті киянці навіть вдався брейк і вона повела 3:1. Проте перша сіяна переломила хід партії та святкувала виграш 6:2, 6:3.
Зазначимо, що обидві спортсменки припустилися по 6 подвійних помилок і по 2 ейси, але невимушених помилок у Цуренко більше 33:24.
Зауважимо, що за вихід у півфінал Халеп посперечається із 9-ю сіяною німкенею Юлією Гьоргес.