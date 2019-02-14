Тенісистка Цуренко поступилася першій сіяній на турнірі в Катарі

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Другому номеру жіночого тенісу України киянці Лесі Цуренко не вдалося зломити опір третьої ракетки світу румунки Сімоні Халеп на змаганнях категорії “Прем’єр” в Досі (Катар), передає кореспондент УНН.

У першій партії другого кола змагань українка на старті значно відстала від більш високої за рейтингом опонентки у рахунку (4:0), що призвело до поразки 2:6. Натомість у наступному сеті киянці навіть вдався брейк і вона повела 3:1. Проте перша сіяна переломила хід партії та святкувала виграш 6:2, 6:3.

Зазначимо, що обидві спортсменки припустилися по 6 подвійних помилок і по 2 ейси, але невимушених помилок у Цуренко більше 33:24.

Зауважимо, що за вихід у півфінал Халеп посперечається із 9-ю сіяною німкенею Юлією Гьоргес.

Українські Національні Новини

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