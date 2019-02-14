Теннисистка Цуренко уступила первой сеяной на турнире в Катаре
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Второму номеру женского тенниса Украины киевлянке Леси Цуренко не удалось сломить сопротивление третьей ракетки мира румынки Симони Халеп на соревнованиях категории “Премьер” в Дохе (Катар), передает корреспондент УНН.
В первой партии второго круга соревнований украинка на старте значительно отстала от более высокой по рейтингу оппонентки в счете (4:0), что привело к поражению 2:6. Зато в следующем сете киевлянке даже удался брейк и она повела 3:1. Однако первая сеяная переломила ход партии и праздновала выигрыш 6:2, 6:3.
Отметим, что обе спортсменки допустили по 6 двойных ошибок и по 2 эйса, но невынужденных ошибок в Цуренко больше 33:24.
Заметим, что за выход в полуфинал Халеп поспорит с 9-й сеяной немкой Юлией Гёргес.