Тенісистка Світоліна з поразки розпочала виступи в новому сезоні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Перша ракетка України Еліна Світоліна завершила свої виступи на турнірі WTA "Прем'єр" з призовим фондом 1,5 млн дол. в Брісбені (Австралія), повідомляє УНН.
Після нереалізованих 4-х брейків у першому геймі матчу з американкою Даніель Роуз Коллінс, Світоліна почала програвати гейми на своїй подачі і закінчила зустріч розгромною поразкою 1:6, 1:6.
Протистояння тривало 56 хвилин. У американки - 5 ейсів при 1 подвійній помилці, в українки - три подвійні помилки.
Додамо, що Даяна Ястремська свій перший матч на турнірі проведе завтра проти 6-ї сіяної Кікі Бертнес з Нідерландів.