Теннисистка Свитолина с поражения начала выступления в новом сезоне
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила свои выступления на турнире WTA "Премьер" с призовым фондом 1,5 млн долл. в Брисбене (Австралия), сообщает УНН.
После нереализованных 4-х брейков в первом гейме матча с американкой Даниэль Роуз Коллинс, Свитолина стала проигрывать геймы на своей подаче и закончила встречу разгромным поражением 1:6, 1:6.
Противостояние продолжалось 56 минут. У американки - 5 эйсов при 1 двойной ошибке, у украинки - три двойные ошибки.
Добавим, что Даяна Ястремская свой первый матч на турнире проведет завтра против 6-й сеяной Кики Бертнес из Нидерландов.