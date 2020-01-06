Теннисистка Свитолина с поражения начала выступления в новом сезоне

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 113473 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 118277 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 116730 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 133524 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 107338 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 109099 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108928 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131993 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130743 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Теннисистка Свитолина с поражения начала выступления в новом сезоне

Теннисистка Свитолина с поражения начала выступления в новом сезоне

Киев  •  УНН

 • 11875 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила свои выступления на турнире WTA "Премьер" с призовым фондом 1,5 млн долл. в Брисбене (Австралия), сообщает УНН.

После нереализованных 4-х брейков в первом гейме матча с американкой Даниэль Роуз Коллинс, Свитолина стала проигрывать геймы на своей подаче и закончила встречу разгромным поражением 1:6, 1:6.

Противостояние продолжалось 56 минут. У американки - 5 эйсов при 1 двойной ошибке, у украинки - три двойные ошибки.

Добавим, что Даяна Ястремская свой первый матч на турнире проведет завтра против 6-й сеяной Кики Бертнес из Нидерландов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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