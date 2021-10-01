Тенісистка Світоліна стала чвертьфіналісткою турніру в Чикаго
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA-500 “Chicago Fall Tennis Classic” в Чикаго, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.
Деталі
У матчі третього раунду українка, посіяна під першим номером, у двох партіях переграла румунську тенісистку Олену-Габріелу Русе – 6:3, 6:3.
Для Світоліної це вже 10-й чвертьфінал в нинішньому сезоні.
Варто відзначити, що в серпні перша ракетка України саме в Чикаго завоювала свій перший титул 2021 року.
Доповнення
За вихід до півфіналу Світоліна посперечається з шостою ракеткою турніру Онс Жабер з Тунісу.