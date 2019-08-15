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Тенісистка Світоліна перемогла на старті турніру в США

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до третього раунду турніру "WTA Premier 5" - Western & Southern Open в Цинциннаті (США), повідомляє УНН з посиланням на ФТУ.

Світоліна, посіяна під сьомим номером в Цинциннаті, почала свої виступи з другого кола. Там вона без зайвих проблем розібралася Еліз Мертенс із Бельгії – 6:4, 6:1.

Це вже третя перемога Еліни над 23-ю ракеткою світу з Бельгії. Останню вона здобула минулого року в Монреалі.

Зазначимо, що на рахунку Світоліної 6 ейсів і 2 подвійні помилки. Українка зробила 4 брейки, ні разу не віддавши гейм на своїй подачі. Також Еліна виграла 6 останніх геймів зустрічі поспіль.

Додамо, що в 1/8 українка протистоятиме переможниці пари між казашкою Діяс та С.Кенін.

Українські Національні Новини

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