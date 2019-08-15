Теннисистка Свитолина победила на старте турнира в США
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий раунд турнира "WTA Premier 5" - Western & Southern Open в Цинциннати (США), сообщает УНН со ссылкой на ФТУ.
Свитолина, посеянная под седьмым номером в Цинциннати, начала свои выступления со второго круга. Там она без лишних проблем разобралась Элиз Мартинес с Бельгии - 6:4, 6:1.
Это уже третья победа Элины над двадцать третьей ракеткой мира из Бельгии. Последнюю она получила в прошлом году в Монреале.
Отметим, что на счету Свитолиной 6 эйсов и 2 двойные ошибки. Украинка сделала 4 брейка, ни разу не отдав гейм на своей подаче. Также Элина выиграла 6 последних геймов встречи подряд.
Добавим, что в 1/8 украинка будет противостоять победительнице пары между казашкой Дияс и С.Кенин.