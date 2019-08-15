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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 124550 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 134903 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127270 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Теннисистка Свитолина победила на старте турнира в США

Теннисистка Свитолина победила на старте турнира в США

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 августа. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий раунд турнира "WTA Premier 5" - Western & Southern Open в Цинциннати (США), сообщает УНН со ссылкой на ФТУ.

Свитолина, посеянная под седьмым номером в Цинциннати, начала свои выступления со второго круга. Там она без лишних проблем разобралась Элиз Мартинес с Бельгии - 6:4, 6:1.

Это уже третья победа Элины над двадцать третьей ракеткой мира из Бельгии. Последнюю она получила в прошлом году в Монреале.

Отметим, что на счету Свитолиной 6 эйсов и 2 двойные ошибки. Украинка сделала 4 брейка, ни разу не отдав гейм на своей подаче. Также Элина выиграла 6 последних геймов встречи подряд.

Добавим, что в 1/8 украинка будет противостоять победительнице пары между казашкой Дияс и С.Кенин.

Украинские Национальные Новости

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