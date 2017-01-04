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Тенісистка С.Вільямс поступилася 72-ій ракетці світу М.Бренгл

Тенісистка С.Вільямс поступилася 72-ій ракетці світу М.Бренгл

Київ • УНН

 • 8988 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Американська провідна тенісистка світу Серена Вільямс, яка мала перший номер посіву, у другому колі турніру в Новій Зеландії поступилася співвітчизниці Медісон Бренгл, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Зустріч тривала 2 годині 13 хвилин і завершилася в трьох сетах - 4:6, 7:6 (7:3), 4:6 на користь М.Бренгл.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: С.Вільямс перевершила рекорд Р.Федерера на турнірах Великого шолома

Примітно, що 72-я ракетка світу М.Бренгл стала першою тенісисткою поза топ-70 за більш ніж два роки, якій вдалося обіграти С.Вільямс.

Додамо також, сестра Серени Венус Вільямс знялася з турніру в Окленді напередодні матчу другого кола проти Наомі Осаки.

Друга сіяна змагань, 36-річна американка відмовилася від продовження участі, пославшись на біль у правій руці.

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