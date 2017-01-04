Теннисистка С.Вильямс уступила 72-ой ракетке мира М.Бренгл
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Американская ведущая теннисистка мира Серена Уильямс, которая имела первый номер посева, во втором круге турнира в Новой Зеландии уступила соотечественнице Мэдисон Бренгл, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Встреча длилась 2 часа 13 минут и завершилась в трех сетах - 4:6, 7:6 (7:3), 4:6 в пользу М.Бренгл.
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Примечательно, что 72-я ракетка мира М.Бренгл стала первой теннисисткой за топ-70 за более чем два года, которой удалось обыграть С.Вильямс.
Добавим также, сестра Серены Венус Уильямс снялась с турнира в Окленде накануне матча второго круга против Наоми Осаки.
Вторая сеяная соревнований, 36-летняя американка отказалась от продолжения участия, сославшись на боль в правой руке.