Тенісистка Козлова не віддала жодного гейму у виграному матчі на турнірі в Торонто
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Українська тенісистка Катерина Козлова впевнено вийшла до другого раунду турніру ITF – "Tevlin Challenger", що стартував у Торонто (Канада), інформує УНН із посиланням на Тенісний портал України.
У стартовому матчі уродженка Миколаєва, посіяна під першим номером, не залишила жодних шансів своїй суперниці Наді Гілкріст з США, обігравши її за 55 хвилин “в суху” з рахунком — 6:0, 6:0.
Наступною супротивницею Козлової стане Олександра Каданцева з Румунії — 271 у світі.
Зауважимо, що наша Даяна Лопатецька також виграла стартову баталію у румунки Дамаскін — 2:6, 7:5, 6:3.