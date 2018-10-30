Теннисистка Козлова не отдала ни одного гейма в выигранном матче на турнире в Торонто
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Украинская теннисистка Екатерина Козлова уверенно вышла во второй раунд турнира ITF — “Tevlin Challenger”, стартовавший в Торонто (Канада), информирует УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В стартовом матче уроженка Николаева, посеянная под первым номером, не оставила никаких шансов своей сопернице Нади Гилкрист с США, обыграв ее за 55 минут “в сухую” со счетом — 6:0, 6:0.
Следующей противницей Козловой станет Александра Каданцева из Румынии — 271 в мире.
Заметим, что наша Даяна Лопатецкая также выиграла стартовую баталию в румынки Дамаскин — 2:6, 7:5, 6:3.