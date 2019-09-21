Тенісистка Костюк вийшла в другий фінал турніру за сезон
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Українська тенісистка Марта Костюк, яка займає 215 рядок у WTA, здобула четверту перемогу на ґрунтовому турнірі категорії ITF в Сен-Мало (Франція), передає УНН.
17-річна киянка витратила 1 годину та 13 хвилин аби в двох сетах обіграти 5 сіяну, колишню 73 ракетку світу парагвайку Вероніку Сепеде-Ройг — 6:4, 6:2.
Суперниця Костюк по фіналу визначиться в протистоянні росіянок Наталії Віхлянцевої (3 сіяна) і Віри Грачової.
Примітно, що даний фінал стане другим для Костюк на турнірах ITF у нинішньому сезоні. На початку червня українка дійшла до фіналу 60-тисячника в Торуні.