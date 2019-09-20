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Тенісистка Костюк стала півфіналісткою змагань у Франції

Тенісистка Костюк стала півфіналісткою змагань у Франції

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Киянка Марта Костюк вийшла в півфінал тенісного турніру ITF з призовим фондом 60 тис. дол. в Сен-Мало (Франція), повідомляє УНН.

У чвертьфінальному матчі 17-річна українка, витративши 2 години 2 хвилини, обіграла уродженку Одеси Марину Заневську, яка нині виступає під прапором Бельгії – 7:6 (5), 6:1.

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Примітно, що попередні дві баталії Костюк програла Заневській - в 2018 у фіналі в Чжухаї і в 2019 в 2 колі в Лонсестоні.

Зауважимо, що за вихід у фінал Костюк посперечається з п'ятою ракеткою турніру Веронікою Сепеда-Ройг з Парагваю, яка займає 147 щабель у світовому табелі про ранги.

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