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Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп
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Тенісистка Костюк пробилася до фіналу кваліфікації турніру "Прем'єр" в Катарі

Тенісистка Костюк пробилася до фіналу кваліфікації турніру "Прем'єр" в Катарі

Київ • УНН

 • 22412 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Українська тенісистка Марта Костюк вийшла у фінал кваліфікації на турнірі
WTA-1000 "Qatar TotalEnergies Open" у Досі (Катар), повідомляє УНН з посиланням на "Тенісний
портал України".

Деталі

У стартовому матчі киянка, посіяна під першим номером, впевнено обіграла представницю Катару
Мубараку Аль-Наімі: 6:1, 6:2.

За місце в основній сітці Марта посперечається з американською тенісисткою Клер Лю, яка має
15-й номер посіву.

Варто відзначити, що одеситка Даяна Ястремська змушена була знятися зі змагань через травму
лівої ноги отриманої у чвертьфіналі турніру у Дубаї.

Нагадаємо

Менеджер Ломаченка оприлюднив подробиці потенційного бою із непереможним австралійцем.

Українські Національні Новини

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