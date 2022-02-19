Тенісистка Костюк пробилася до фіналу кваліфікації турніру "Прем'єр" в Катарі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Українська тенісистка Марта Костюк вийшла у фінал кваліфікації на турнірі
WTA-1000 "Qatar TotalEnergies Open" у Досі (Катар), повідомляє УНН з посиланням на "Тенісний
портал України".
Деталі
У стартовому матчі киянка, посіяна під першим номером, впевнено обіграла представницю Катару
Мубараку Аль-Наімі: 6:1, 6:2.
За місце в основній сітці Марта посперечається з американською тенісисткою Клер Лю, яка має
15-й номер посіву.
Варто відзначити, що одеситка Даяна Ястремська змушена була знятися зі змагань через травму
лівої ноги отриманої у чвертьфіналі турніру у Дубаї.
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