Теннисистка Костюк пробилась в финал квалификации турнира "Премьер" в Катаре
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в финал квалификации на турнире
WTA-1000 "Qatar TotalEnergies Open" в Дохе (Катар), сообщает УНН со ссылкой на "Теннисный
портал Украины".
Детали
В стартовом матче киевлянка, посеянная под первым номером, уверенно обыграла представительницу Катара
Мубараку Аль-Наими: 6:1, 6:2.
За место в основной сетке Марта поспорит с американской теннисисткой Клер Лю, которая имеет
15-й номер посева.
Стоит отметить, что одесситка Даяна Ястремская вынуждена была сняться с соревнований из-за травмы
левой ноги полученной в четвертьфинале турнира в Дубае.
Напомним
Менеджер Ломаченко обнародовал подробности потенциального боя с непобедимым австралийцем.