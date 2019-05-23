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Тенісистка Костюк пробилася до чвертьфіналу турніру в Страсбурзі

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. В рамках ґрунтового тенісного жіночого турніру в Страсбурзі матч другого раунду провела 16-річна Марта Костюк, передає кореспондент УНН.

Перший сет із 7-ю сіяною китаянкою Чжен Сайсай, яка входить до топ-50 світу, ознаменувався низкою брейків. Проте заключні два виграні гейми на подачі опонентки оформила Костюк, і забрала сет до свого активу 6:3.

У другій партії Костюк домінувала на корті та довела її до виграшу — 6:1.

Варто відзначити, що в 1/4 фіналу юна українка зустрінеться проти переможниці матчу Ребеки Петерсон або 24-ї ракетки світу іспанки Каролін Гарсії, яка посіяна під 4 номером.

Додамо також, сьогодні матчі 1/8 фіналу проведе і одеситка Даяна Ястремська (6 сіяна).

Українські Національні Новини

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