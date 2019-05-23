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Теннисистка Костюк пробилась в четвертьфинал турнира в Страсбурге

Теннисистка Костюк пробилась в четвертьфинал турнира в Страсбурге

Киев  •  УНН

 • 7073 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. В рамках почвенного теннисного женского турнира в Страсбурге матч второго раунда провела 16-летняя Марта Костюк, передает корреспондент УНН.

Первый сет с 7-й сеяной китаянкой Чжэн Сайсай, которая входит в топ-50 мира, ознаменовался рядом брейков. Однако заключительные два выигранные гейма на подаче оппонентки оформила Костюк, и забрала сет в свой актив 6:3.

Во второй партии Костюк доминировала на корте и довела ее до выигрыша — 6:1.

Стоит отметить, что в 1/4 финала юная украинка встретится против победительницы матча Ребекки Петерсон или 24-й ракетки мира испанки Каролин Гарсии, которая посеяна под 4 номером.

Добавим также, сегодня матче 1/8 финала проведет и одесситка Даяна Ястремская (6 сеяная).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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