Теннисистка Костюк пробилась в четвертьфинал турнира в Страсбурге
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. В рамках почвенного теннисного женского турнира в Страсбурге матч второго раунда провела 16-летняя Марта Костюк, передает корреспондент УНН.
Первый сет с 7-й сеяной китаянкой Чжэн Сайсай, которая входит в топ-50 мира, ознаменовался рядом брейков. Однако заключительные два выигранные гейма на подаче оппонентки оформила Костюк, и забрала сет в свой актив 6:3.
Во второй партии Костюк доминировала на корте и довела ее до выигрыша — 6:1.
Стоит отметить, что в 1/4 финала юная украинка встретится против победительницы матча Ребекки Петерсон или 24-й ракетки мира испанки Каролин Гарсии, которая посеяна под 4 номером.
Добавим также, сегодня матче 1/8 финала проведет и одесситка Даяна Ястремская (6 сеяная).