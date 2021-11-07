Тенісистка Калініна здобула п'ятий титул в сезоні

Деталі

У фіналі турніру ITF WTT W60 у Нанті вона взяла на тай-брейку перший сет у протистоянні з Осьєн Доде – 7:6 (7:4), повела у другому – 1:0, і суперниця припинила опір.

Отже, наша землячка зрівняла рахунок протистояння з француженкою. У 2014 році вона поступилася їй на турнірі ITF W25 у Польщі. У Нанті українка не програла жодного сету.

Зауважимо, що Калініна виграла 15-й одиночний титул ITF у кар'єрі та п'ятий у поточному сезоні. У квітні вона перемогла на турнірі ITF W25 у Португалії, у травні виграла трофей на турнірі ITF W60 у Хорватії, а у липні стала чемпіонкою на турнірах ITF W60 та W100 у Франції.

Контекст

Збірна України отримала суперника по кваліфікації Кубку Біллі Кінг.