Тенісистка Калініна перемогла на старті турніру "WTA Premier 5" у Дубаї

На старті турніру зусиллями Калініної була переможена Ейша Мухаммад з США. Тенісистки провели на корті 1 годину і 14 хвилин – 6:3, 6:3. Калініна реалізувала 6 з 10 брейкпоинтов, а Мухаммад - 3 з 4.

У фіналі кваліфікації суперницею українки стане лідер посіву Бернарда Пера (WTA 82). У 2017 році Калініна виграла у американки в трьох сетах в їх дебютному очному поєдинку на турнірі ITF в Німеччині.

Примітно, що Калініна вперше виступає на кортах змагань категорії Premier 5.