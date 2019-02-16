Тенісистка Калініна перемогла на старті турніру "WTA Premier 5" у Дубаї
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Тенісистка з України Ангеліна Калініна виграла свій стартовий матч у кваліфікаційній сітці змагань "WTA Premier 5" в ОАЕ, повідомляє УНН з посиланням на сайт Великого тенісу України.
На старті турніру зусиллями Калініної була переможена Ейша Мухаммад з США. Тенісистки провели на корті 1 годину і 14 хвилин – 6:3, 6:3. Калініна реалізувала 6 з 10 брейкпоинтов, а Мухаммад - 3 з 4.
У фіналі кваліфікації суперницею українки стане лідер посіву Бернарда Пера (WTA 82). У 2017 році Калініна виграла у американки в трьох сетах в їх дебютному очному поєдинку на турнірі ITF в Німеччині.
Примітно, що Калініна вперше виступає на кортах змагань категорії Premier 5.