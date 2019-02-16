Теннисистка Калинина победила на старте турнира "WTA Premier 5" в Дубае
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Теннисистка из Украины Ангелина Калинина выиграла свой стартовый матч в квалификационной сетке соревнований "WTA Premier 5" в ОАЭ, сообщает УНН со ссылкой на сайт Большого тенниса Украины.
На старте турнира усилиями Калининой была побеждена Эйша Мухаммад с США. Теннисистки провели на корте 1 час и 14 минут - 6:3, 6:3. Калинина реализовала 6 из 10 брейкпоинтов, а Мухаммад - 3 из 4.
В финале квалификации соперницей украинки станет лидер посева Бернарда Пера (WTA 82). В 2017 году Калинина выиграла у американки в трех сетах в их дебютном очном поединке на турнире ITF в Германии.
Примечательно, что Калинина впервые выступает на кортах соревнований категории Premier 5.