Тенісистка К.Козлова обіграла росіянку на старті турніру в Стамбулі

У матчі першого кола уродженка Миколаєва, посіяна під першим номером, переграла Ольгу Дорошину (297 номер WTA) з Росії – 6:1, 6:4.

Повідомляється, що наступною суперницею українки стане 445 ракетка світу Юлія Тержійска з Болгарії.

Варто відзначити, що одиночний турнір покинули дві інші представниці України - Валерія Страхова поступилася польській тенісистці Магдалені Фреш з рахунком 2:6, 1:6, а Ольга Янчук не зуміла переграти італійку Джессіку Пьєрі – 4:6, 4:6.

Як повідомляв УНН, С.Стаховський поступився екс-п'ятій ракетці світу на турнірі в Марокко.