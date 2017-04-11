Тенісистка К.Козлова обіграла росіянку на старті турніру в Стамбулі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Четверта ракетка українського жіночого тенісу Катерина Козлова вийшла до другого раунду турніру ITF з призовим фондом 60 тис. дол. в Стамбулі (Туреччина), передає УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У матчі першого кола уродженка Миколаєва, посіяна під першим номером, переграла Ольгу Дорошину (297 номер WTA) з Росії – 6:1, 6:4.
Повідомляється, що наступною суперницею українки стане 445 ракетка світу Юлія Тержійска з Болгарії.
Варто відзначити, що одиночний турнір покинули дві інші представниці України - Валерія Страхова поступилася польській тенісистці Магдалені Фреш з рахунком 2:6, 1:6, а Ольга Янчук не зуміла переграти італійку Джессіку Пьєрі – 4:6, 4:6.
Як повідомляв УНН, С.Стаховський поступився екс-п'ятій ракетці світу на турнірі в Марокко.