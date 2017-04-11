Теннисистка К.Козлова обыграла россиянку на старте турнира в Стамбуле

В матче первого круга уроженка Николаева, посеянная под первым номером, переиграла Ольгу Дорошину (297 номер WTA) из России - 6:1, 6:4.

Сообщается, что следующей соперницей Украинский станет 445 ракетка мира Юлия Тержийска из Болгарии.

Стоит отметить, что одиночный турнир покинули две другие представительницы Украины - Валерия Страховая уступила польской теннисистке Магдалене Фреш со счетом 2: 6, 1: 6, а Ольга Янчук не сумела переиграть итальянку Джессику Пьере - 4:6, 4:6.

Как сообщал УНН, С.Стаховський уступил экс-пятой ракетке мира на турнире в Марокко .