Теннисистка К.Козлова обыграла россиянку на старте турнира в Стамбуле
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Четвертая ракетка украинского женского тенниса Екатерина Козлова вышла во второй раунд турнира ITF с призовым фондом 60 тыс. Долл. в Стамбуле (Турция), передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В матче первого круга уроженка Николаева, посеянная под первым номером, переиграла Ольгу Дорошину (297 номер WTA) из России - 6:1, 6:4.
Сообщается, что следующей соперницей Украинский станет 445 ракетка мира Юлия Тержийска из Болгарии.
Стоит отметить, что одиночный турнир покинули две другие представительницы Украины - Валерия Страховая уступила польской теннисистке Магдалене Фреш со счетом 2: 6, 1: 6, а Ольга Янчук не сумела переиграть итальянку Джессику Пьере - 4:6, 4:6.
Как сообщал УНН, С.Стаховський уступил экс-пятой ракетке мира на турнире в Марокко .