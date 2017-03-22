Тенісистка К.Бондаренко подолала перший раунд турніру в Маямі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Українська тенісистка Катерина Бондаренко вийшла до другого раунду турніру WTA Premier Mandatory “Miami Open”, інформує УНН з посиланням на сайт турніру.
У стартовому матчі киянка за 1 годину 23 хвилини зломила опір 19-річної іспанської тенісистки Паули Бадози-Хіберт — 6:4, 7:5.
У першій партії наша співвітчизниця поступалася з брейком, але впевнено провела кінцівку сету.
У другій же партії вже українка вирвалася вперед 4:1, але після того, як не реалізувала 2 брейкпойнти на подачі суперниці, програла 4 гейми поспіль. Бадоза-Хіберт подавала на другий сет за рахунку 5:4, але К.Бондаренко відігралася і завершила поєдинок в двох партіях.
Зазначається, що наступною суперницею К.Бондаренко стане хорватська тенісистка Мірьяна Лючич-Бароні (26).
Варто відзначити, що Леся Цуренко через травму знялася зі змагань. У матчі першого раунду киянка зустрічалася з 20-річною представницею Бразилії Беатріс Хаддад-Майя.
За рахунку 3:1 на користь суперниці, Л.Цуренко викликала на корт лікаря через травму лівого стегна і через кілька геймів вона прийняла рішення про завершення виступу.