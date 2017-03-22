Тенісистка К.Бондаренко подолала перший раунд турніру в Маямі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Українська тенісистка Катерина Бондаренко вийшла до другого раунду турніру WTA Premier Mandatory “Miami Open”, інформує УНН з посиланням на сайт турніру.

У стартовому матчі киянка за 1 годину 23 хвилини зломила опір 19-річної іспанської тенісистки Паули Бадози-Хіберт — 6:4, 7:5.

У першій партії наша співвітчизниця поступалася з брейком, але впевнено провела кінцівку сету.

У другій же партії вже українка вирвалася вперед 4:1, але після того, як не реалізувала 2 брейкпойнти на подачі суперниці, програла 4 гейми поспіль. Бадоза-Хіберт подавала на другий сет за рахунку 5:4, але К.Бондаренко відігралася і завершила поєдинок в двох партіях.

Зазначається, що наступною суперницею К.Бондаренко стане хорватська тенісистка Мірьяна Лючич-Бароні (26).

Варто відзначити, що Леся Цуренко через травму знялася зі змагань. У матчі першого раунду киянка зустрічалася з 20-річною представницею Бразилії Беатріс Хаддад-Майя.

За рахунку 3:1 на користь суперниці, Л.Цуренко викликала на корт лікаря через травму лівого стегна і через кілька геймів вона прийняла рішення про завершення виступу.

Українські Національні Новини

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