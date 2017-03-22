Теннисистка Бондаренко преодолела первый раунд турнира в Майами

В стартовом матче киевлянка за 1 час 23 минуты сломила сопротивление 19-летней испанской теннисистки Паули Бадозы-Хиберт - 6: 4, 7: 5.

В первой партии наша соотечественница уступала с брейком, но уверенно провела концовку сета.

Во второй же партии уже украинка вырвалась вперед 4: 1, но после того, как реализовала 2 брейкпойнта на подаче соперницы, проиграла 4 гейма подряд. Бадоза-Хиберт подавала на второй сет при счете 5: 4, но Бондаренко отыгралась и завершила поединок в двух партиях.

Отмечается, что следующей соперницей Бондаренко станет хорватская теннисистка Мирьяна Лючич-Барони (26).

Стоит отметить, что Леся Цуренко из-за травмы снялась с соревнований. В матче первого раунда киевлянка встречалась с 20-летней представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майя.

При счете 3: 1 в пользу соперницы, Л.Цуренко вызвала на корт врача из-за травмы левого бедра и через несколько геймов она приняла решение о завершении выступления.