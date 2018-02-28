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Тенісистка Бондаренко перемогла росіянку на старті турніру в США

Київ • УНН

 • 10331 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. На турнірі категорії челленджер в Індіан-Уеллс (США) з призовим фондом у 150 тис. дол. українка Катерина Бондаренко стартувала з перемоги, повідомляє УНН з посиланням на сайт WTA.

Киянка, посіяна під 4-м номером турніру, за 2 години та 1 хвилину обіграла росіянку Євгенію Родіну — 4:6, 6:3, 6:4.

Зазначимо, що у другому колі змагань на українку чекатиме протистояння із нідерландкою Ріхел Хогенкамп (107 ракетка світу).

Додамо також, перші сіяні українка Ольга Савчук і румунка Ралука Олару зазнали поразки на старті парних змаганнях — 6:3, 7:5 на користь дуету Чан/Мюллер.

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