Теннисистка Бондаренко победила россиянку на старте турнира в США

Киевлянка, посеянная под 4-м номером турнира, 2:00 и 1 минуту обыграла россиянку Евгению Родину — 4:6, 6:3, 6:4.

Отметим, что во втором круге соревнований украинку ждет противостояние с голландка Рихел Хогенкамп (107 ракетка мира).

Добавим также, первые сеяные украинка Ольга Савчук и румынка Ралука Олару потерпели поражение на старте парных соревнованиях — 6:3, 7:5 в пользу дуэта Чан/Мюллер.