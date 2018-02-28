Теннисистка Бондаренко победила россиянку на старте турнира в США
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. На турнире категории челленджер в Индиан-Уэллс (США) с призовым фондом в 150 тыс. долл. украинка Екатерина Бондаренко стартовала с победы, сообщает УНН со ссылкой на сайт WTA.
Киевлянка, посеянная под 4-м номером турнира, 2:00 и 1 минуту обыграла россиянку Евгению Родину — 4:6, 6:3, 6:4.
Отметим, что во втором круге соревнований украинку ждет противостояние с голландка Рихел Хогенкамп (107 ракетка мира).
Добавим также, первые сеяные украинка Ольга Савчук и румынка Ралука Олару потерпели поражение на старте парных соревнованиях — 6:3, 7:5 в пользу дуэта Чан/Мюллер.