Тенісиста Федерера всьоме визнано кращим спортсменом Швейцарії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Цюріху відбулася церемонія вручення нагород кращим спортсменам року Швейцарії, повідомляє УНН з посиланням на сторінку Федерації тенісу Швейцарії в Twitter.
Тенісист Роджер Федерер удостоївся нагороди спортсмен року, а його наставник Северин Люті був визнаний кращим тренером країни.
Зауважимо, що тенісист не зумів взяти участь в церемонії, адже проводить підготовчі збори до сезону в Дубаї.
Відзначимо, що кращою спортсменкою Швейцарії названо гірськолижницю Венді Холденер, а найкращою командою країни визнано футбольну, яка пробилася на ЧС-2018.
Додамо також, у 2017 році Федерер здобув перемоги на турнірах Великого шолома - "Вімблдон" і Відкритому чемпіонаті Австралії (Australian Open).
Як повідомляв УНН, швейцарець випередив Тайгера Вудса за кількістю зароблених призових за всю історії виступів у спорті.