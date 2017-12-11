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Тенісиста Федерера всьоме визнано кращим спортсменом Швейцарії

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Цюріху відбулася церемонія вручення нагород кращим спортсменам року Швейцарії, повідомляє УНН з посиланням на сторінку Федерації тенісу Швейцарії в Twitter.

Тенісист Роджер Федерер удостоївся нагороди спортсмен року, а його наставник Северин Люті був визнаний кращим тренером країни.

Зауважимо, що тенісист не зумів взяти участь в церемонії, адже проводить підготовчі збори до сезону в Дубаї.

Відзначимо, що кращою спортсменкою Швейцарії названо гірськолижницю Венді Холденер, а найкращою командою країни визнано футбольну, яка пробилася на ЧС-2018.

Додамо також, у 2017 році Федерер здобув перемоги на турнірах Великого шолома - "Вімблдон" і Відкритому чемпіонаті Австралії (Australian Open).

Як повідомляв УНН, швейцарець випередив Тайгера Вудса за кількістю зароблених призових за всю історії виступів у спорті. 

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