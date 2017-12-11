Теннисиста Федерера в седьмой раз признан лучшим спортсменом Швейцарии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Цюрихе состоялась церемония вручения наград лучшим спортсменам года Швейцарии, сообщает УНН со ссылкой на страницу Федерации тенниса Швейцарии в Twitter.
Теннисист Роджер Федерер удостоился награды спортсмен года, а его наставник Северин Люти был признан лучшим тренером страны.
Заметим, что теннисист не сумевший принять участие в церемонии, ведь проводит подготовительные сборы к сезону в Дубае.
Отметим, что лучшей спортсменкой Швейцарии назван горнолыжницу Венди Холденер, а лучшей командой страны признан футбольную, которая пробилась на ЧМ-2018.
Добавим также, в 2017 году Федерер одержал победы на турнирах Большого шлема - "Уимблдон" и Открытом чемпионате Австралии (Australian Open).
Как сообщал УНН, швейцарец опередил Тайгера Вудса по количеству заработанных призовых за всю истории выступлений в спорте.