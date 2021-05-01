Тенісист Стаховський став тріумфатором турніру в Остраві

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Українець Сергій Стаховський і австралієць Марк Полманс стали переможцями парних змагань на челленджері ATP "Ostragroup Open 2021 by Moneta", повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.

Деталі

У фінал австралійсько-український дует зломив опір чеської пари Паулсон/Рікль – 7:6 (3), 3:6, 10:7.

Стаховський виграв свій перший парний титул з 2019 роки (Ньюпорт/Марсель Гранольєрс). В останній раз в Стаховський ставав чемпіоном в парному розряді "челленджера" в 2018 році. Раніше в цьому році український тенісист в парі з Денисом Молчановим зіграв у трьох фіналах на челленджерах.

Доповнення

У цьому сезоні киянин тричі був фіналістом челленджерів ATP в парі з Денисом Молчановим - двічі в Бергамо і один раз в Лугано.

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