Тенісист Стаховський став тріумфатором турніру в Остраві

Деталі

У фінал австралійсько-український дует зломив опір чеської пари Паулсон/Рікль – 7:6 (3), 3:6, 10:7.

Стаховський виграв свій перший парний титул з 2019 роки (Ньюпорт/Марсель Гранольєрс). В останній раз в Стаховський ставав чемпіоном в парному розряді "челленджера" в 2018 році. Раніше в цьому році український тенісист в парі з Денисом Молчановим зіграв у трьох фіналах на челленджерах.

Доповнення

У цьому сезоні киянин тричі був фіналістом челленджерів ATP в парі з Денисом Молчановим - двічі в Бергамо і один раз в Лугано.