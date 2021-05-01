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Теннисист Стаховский стал триумфатором турнира в Остраве

Теннисист Стаховский стал триумфатором турнира в Остраве

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 мая. УНН. Украинец Сергей Стаховский и австралиец Марк Полманс стали победителями парных соревнований на челленджере ATP "Ostragroup Open 2021 by Moneta", сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

Детали

В финале австралийско-украинский дуэт сломил сопротивление чешской пары Паулсон/Рикла - 7:6 (3), 3:6, 10:7.

Стаховский выиграл свой первый парный титул с 2019 года (Ньюпорт/Марсель Гранольерс). В последний раз в Стаховский становился чемпионом в парном разряде "челленджера" в 2018 году. Ранее в этом году украинский теннисист в паре с Денисом Молчановым сыграл в трех финалах на Челленджер.

Дополнение

В этом сезоне киевлянин трижды был финалистом челленджеров ATP в паре с Денисом Молчановым - дважды в Бергамо и один раз в Лугано.

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