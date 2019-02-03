Тенісист Стаховський пробився у фінал кваліфікації турніру АТР
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Український тенісист Сергій Стаховський вийшов у фінал кваліфікації на турнірі ATP-250 “Sofia Open”, який проходить у столиці Болгарії Софії. Про це повідомляє Тенісний портал України, передає УНН.
У матчі першого кола киянин, посіяний під 4 номером, розгромив болгарського тенісиста Габріеля Донев (володар вайлд кард) — 6:1, 6:2. Поєдинок тривав всього 47 хвилин.
Зауважимо, що за місце в основній сітці українець посперечається з німецьким тенісистом Даніелем Брандсом.
Додамо також, наразі Стаховський займає 136 місце в рейтингу АТР.