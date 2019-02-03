Теннисист Стаховский пробился в финал квалификации турнира АТР
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Украинский теннисист Сергей Стаховский вышел в финал квалификации на турнире ATP-250 “Sofia Open”, который проходит в столице Болгарии Софии. Об этом сообщает Теннисный портал Украины, передает УНН.
В матче первого круга киевлянин, посеянный под 4 номером, разгромил болгарского теннисиста Габриэля Донева (обладатель вайлд кард) — 6:1, 6:2. Поединок длился всего 47 минут.
Заметим, что за место в основной сетке украинец поспорит с немецким теннисистом Даниэлем Брандсом.
Добавим также, пока Стаховский занимает 136 место в рейтинге АТР.