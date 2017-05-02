Тенісист С.Стаховський повернувся до топ-100 рейтингу АТР
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. В оновленому рейтингу ATP друга ракетка України Сергій Стаховський піднявся на п’ять позицій і повернувся в кращу сотню світової класифікації, зайнявши 96-й рядок, інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.
З 552 очками С.Стаховський наблизився до свого співвітчизника Олександра Долгополова, який опустився на один щабель — 83-е місце (640).
Третій номер України Ілля Марченко знову не виступав на турнірах на цьому тижні і займає 125-у позицію (-7 сходинок).
Як повідомляв УНН, Еліна Світоліна відзначилася прогресом у жіночому світовому рейтингу, піднявшись на один рядок (12).