Теннисист С.Стаховський вернулся в топ-100 рейтинга АТР
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В обновленном рейтинге ATP вторая ракетка Украины Сергей Стаховский поднялся на пять позиций и вернулся в лучшую сотню мирового классификации, заняв 96-ю строчку, информирует УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
С 552 очками С.Стаховський приблизился к своему соотечественнику Александру Долгополову, который опустился на одну ступень — восемьдесят третье место (640).
Третий номер Украины Илья Марченко вновь не выступал на турнирах на этой неделе и занимает сто двадцать пятую позицию (-7 ступенек).
Как сообщал УНН, Элина Свитолина отличилась прогрессом в женском мировом рейтинге, поднявшись на одну строчку (12).