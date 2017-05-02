Теннисист С.Стаховський вернулся в топ-100 рейтинга АТР

С 552 очками С.Стаховський приблизился к своему соотечественнику Александру Долгополову, который опустился на одну ступень — восемьдесят третье место (640).

Третий номер Украины Илья Марченко вновь не выступал на турнирах на этой неделе и занимает сто двадцать пятую позицию (-7 ступенек).

Как сообщал УНН, Элина Свитолина отличилась прогрессом в женском мировом рейтинге, поднявшись на одну строчку (12).