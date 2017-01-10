Тенісист Н.Кіргіос з'явився на публіці у футболці із лозунгом проти Д.Трампа

У відповідь на питання щодо футболки 21-річний тенісист сказав: “І так все зрозуміло”.

Варто відзначити, що Н.Кіргіос з’явився перед журналістами після виставкового поєдинку з іспанцем Рафаелем Надалем, що проходив у Сіднеї.

Нагадаємо, Н.Кіргіос посідає 14 місце серед усіх тенісистів планети.

Довідка УНН: Н.Кіргіос — чвертьфіналіст двох турнірів Великого шолома в одиночному розряді (Вімблдон-2014, Відкритий чемпіонат Австралії-2015), переможець трьох турнірів ATP в одиночному розряді, переможець одного юніорського турніру Великого шолома в одиночному розряді (Відкритий чемпіонат Австралії-2013), переможець трьох юніорських турнірів Великого шолома в парному розряді (Відкритий чемпіонат Франції-2012, Вімблдон-2012 і −2013), екс-перша ракетка світу в юніорському рейтингу.