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Теннисист Н.Киргиос появился на публике в футболке с лозунгом против Д.Трамп

Теннисист Н.Киргиос появился на публике в футболке с лозунгом против Д.Трамп

Киев • УНН

 • 7549 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Первая ракетка Австралии Ник Киргиос появился на пресс-конференции в футболке с надписью "К черту Дональда Трампа" и портретом избранного президента США, передает УНН со ссылкой на The Mirror.

В ответ на вопрос о футболки 21-летний теннисист сказал: "И так все ясно".

Стоит отметить, что Н.Киргиос появился перед журналистами после выставочного поединка с испанцем Рафаэлем Надалем, который проходил в Сиднее.

Напомним, Н.Киргиос занимает 14 место среди всех теннисистов планеты.

Справка УНН: Н.Киргиос - четвертьфиналист двух турниров Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-2014, Открытый чемпионат Австралии-2015), победитель трех турниров ATP в одиночном разряде, победитель одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2013 ), победитель трех юниорских турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции-2012, Уимблдон-2012 и -2013), экс-первая ракетка мира в юниорском рейтинге.

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