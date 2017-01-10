Теннисист Н.Киргиос появился на публике в футболке с лозунгом против Д.Трамп
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Первая ракетка Австралии Ник Киргиос появился на пресс-конференции в футболке с надписью "К черту Дональда Трампа" и портретом избранного президента США, передает УНН со ссылкой на The Mirror.
В ответ на вопрос о футболки 21-летний теннисист сказал: "И так все ясно".
Стоит отметить, что Н.Киргиос появился перед журналистами после выставочного поединка с испанцем Рафаэлем Надалем, который проходил в Сиднее.
Напомним, Н.Киргиос занимает 14 место среди всех теннисистов планеты.
Справка УНН: Н.Киргиос - четвертьфиналист двух турниров Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-2014, Открытый чемпионат Австралии-2015), победитель трех турниров ATP в одиночном разряде, победитель одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2013 ), победитель трех юниорских турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции-2012, Уимблдон-2012 и -2013), экс-первая ракетка мира в юниорском рейтинге.