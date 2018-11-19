Тенісист Марченко здобув дві перемоги у кваліфікації змагань в Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Донеччанин Ілля Марченко успішно провів дві баталії кваліфікаційного турніру категорії “челленджер” в італійському місті Андрія, повідомляє УНН із посиланням на сайт “Великого тенісу України”.
Спочатку Марченко завдав поразки іншому українцеві Володимиру Ужиловському — 6:4, 6:3. У другому колі кваліфікації, в якому суперником українця був восьмий сіяний, росіянин Ален Авідзба, наш тенісист оформив перемогу за 2 години і 15 хвилин — 5:7, 6:4, 6:4.
Далі українця чекає суперник з Італії — Ніколо Туркетті (АТР 576).
Відзначимо, що в основній сітці змагань стартуватиме Сергій Стаховський, посіяний під п’ятим номером. Його суперник на старті — італієць Маттео Віола (АТР 288).