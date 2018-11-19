Теннисист Марченко одержал две победы в квалификации соревнований в Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Дончанин Илья Марченко успешно провел две баталии квалификационного турнира категории “челленджер” в итальянском городе Андрея, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Большого тенниса Украины”.
Сначала Марченко нанес поражение другому украинском Владимиру Ужиловському — 6:4, 6:3. Во втором круге квалификации, в котором соперником украинском был восьмой сеяный, русский Ален Авидзба, наш теннисист оформил победу за 2 часа и 15 минут — 5:7, 6:4, 6:4.
Далее украинском ждет соперник из Италии — Николо Туркетти (АТР 576).
Отметим, что в основной сетке соревнований стартует Сергей Стаховский, посеянный под пятым номером. Его соперник на старте — итальянец Маттео Виола (АТР 288).