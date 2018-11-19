Теннисист Марченко одержал две победы в квалификации соревнований в Италии

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105992 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 112231 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 149458 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 144187 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136326 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128152 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 170944 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118082 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141643 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145408 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Теннисист Марченко одержал две победы в квалификации соревнований в Италии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 ноября. УНН. Дончанин Илья Марченко успешно провел две баталии квалификационного турнира категории “челленджер” в итальянском городе Андрея, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Большого тенниса Украины”.

Сначала Марченко нанес поражение другому украинском Владимиру Ужиловському — 6:4, 6:3. Во втором круге квалификации, в котором соперником украинском был восьмой сеяный, русский Ален Авидзба, наш теннисист оформил победу за 2 часа и 15 минут — 5:7, 6:4, 6:4.

Далее украинском ждет соперник из Италии — Николо Туркетти (АТР 576).

Отметим, что в основной сетке соревнований стартует Сергей Стаховский, посеянный под пятым номером. Его соперник на старте — итальянец Маттео Виола (АТР 288).

Украинские Национальные Новости

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